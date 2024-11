Samsung-smartphones Ervaren Problemen Met Geluid Sinds One UI 6.1.1-update

Verschillende Samsung Galaxy-apparaten klinken sinds ongeveer anderhalve maand geleden niet meer zo goed als voorheen. Dit is het gevolg van een probleem in een recente software-update, die Samsung tot nu toe nog niet heeft opgelost.

Verschillende gebruikers van de Samsung Galaxy S23 ervaren sinds de One UI 6.1.1-update problemen met het Dolby Atmos-geluid op hun smartphone. De One UI 6.1.1-update bevatte een update voor de ondersteuning van Dolby Atmos, maar hier lijkt iets mis mee te zijn. Hierdoor klagen gebruikers al sinds september over een verslechtering van de geluidskwaliteit. Niet alleen gebruikers van de Galaxy S23 melden problemen met Dolby Atmos. Hetzelfde probleem komt ook voor op de Galaxy Tab S9-tablets.

Samsung is op de hoogte, maar heeft nog geen oplossing uitgerold. Samsung zegt dat de verandering in sommige audiomodi “ertoe kan leiden dat sommige gebruikers de geluidskwaliteit als minderwaardig ervaren in vergelijking met eerdere versies.” Samsung is in overleg met Dolby en Dolby belooft met een update te komen die het probleem oplost. Het is echter nog onduidelijk wanneer we deze update kunnen verwachten.

via [bright]