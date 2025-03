Officieel: Introductie Poco F7-serie Op 27 Maart

Poco, een dochtermerk van Xiaomi, heeft een teaser gedeeld voor de introductie van de Poco F7-serie. De high-end smartphones die al verschillende keren zijn opgedoken in het geruchtencircuit zullen op 27 maart officieel worden aangekondigd.

De Chinese fabrikant Poco zal eind deze maand tijdens een presentatie in Singapore meerdere high-end smartphones introduceren. Het gaat om de Poco F7-smartphones die volgens de geruchten onder andere beschikken over de Snapdragon 8 Elite-processor. Dit is waarschijnlijk waar de tekst “Ultrapower Unleashed” op de bovenstaande teaser naar verwijst.

De nieuwe serie bestaat naar verwachting uit drie smartphones. Naast de reguliere Poco F7 verwachten we namelijk ook de Poco F7 Pro en de Poco F7 Ultra. Na de officiële introductie op 27 maart zullen wij alle details met jullie delen.

