Samsung Voegt 7 Eigen Patches Toe Aan Maart-update

Google heeft vorige week de beveiligingspatch van maart uitgerold naar de Pixel-smartphones. Samsung zal deze update binnenkort ook uitrollen. Samsung heeft nu alvast gedeeld welke patches de fabrikant heeft toegevoegd aan de maart-update.

De maart-update bestaat uit maar liefst 129 patches van Google. Samsung heeft zelf nog 7 extra patches toegevoegd. De patches pakken kwetsbaarheden aan in de Veilige Map en in het Instellingen-scherm op de Galaxy-smartphones. Een andere patch dicht een kwetsbaarheid die het mogelijk maakt om van buitenaf een ‘custom font’ te installeren.

Exacte datums hebben we niet, maar Samsung zal de maart-update de komende weken uitrollen naar de Galaxy-smartphones. Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel beschikbaar is.

via [droidapp]