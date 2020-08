ZTE Introduceert Op 1 September Eerste Smartphone Met In-display Camera

ZTE heeft bekendgemaakt dat de fabrikant op 1 september de Axon 20 5G in China op de markt zal brengen. De Axon 20 5G is de eerste smartphone die is uitgerust met een selfie-camera die onder het scherm is geplaatst. Het scherm heeft hierdoor geen inkeping of uitsparing.

ZTE schrijft in dit bericht dat de Axon 20 5G ‘s werelds eerste massageproduceerde 5g-smartphone is met een camera die achter het scherm is geplaatst. Deze technologie maakt het mogelijk om een smartphone te ontwikkelen met een scherm die de gehele voorkant in beslag neemt.

De fabrikant heeft verder geen details gegeven over de Axon 20 5G of over de cameratechnologie. Vermoedelijk gebruikt ZTE technologie van het Chinese bedrijf Visionox, die in juni begon met de massaproductie van oledschermen met selfie-camera achter het display.

Andere bedrijven, zoals Oppo en Xiaomi, hebben eerder al prototype-smartphones laten zien waarbij de selfie-camera achter het scherm zit verwerkt. Naar verwachting zullen de komende jaren dan ook steeds meer smartphones met in-display selfie-camera op de markt verschijnen.

via [tweakers]