Samsung Deelt Teaser Voor Galaxy Z Fold 7 Ultra

Samsung heeft een teaser gedeeld voor een aankomende vouwbare smartphone. Het gaat om de Samsung Galaxy Z Fold 7 Ultra, wat het topmodel voor in de Z-serie moet worden. Samsung zal de smartphone later dit jaar samen met de Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 en Z Flip 7 FE introduceren.

De teaser voor de Samsung Galaxy Z Fold 7 Ultra geeft weinig weg, maar Samsung benadrukt het slanke ontwerp van het nieuwe toestel. Afmetingen heeft Samsung echter nog niet gegeven. Wel weten we dat de smartphone dunner is dan de huidige Galaxy Z Fold 6, die opengeklapt 5,6mm dun is. Daarnaast geeft Samsung aan dat de Galaxy Z Fold 7 Ultra “de beste camera in zijn klasse” krijgt. Details over deze camera ontbreken echter nog.

Naar verwachting zal de officiële introductie van de smartphone in juli plaatsvinden. Samsung heeft de datum echter nog niet bevestigd.

via [droidapp]