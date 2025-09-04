Voordelige En Kleine Samsung Galaxy Tab A11 Uitgelekt

Samsung zal binnenkort een nieuwe tablet introduceren. Het gaat om een compacte en voordelige tablet met de naam Galaxy Tab A11. De nieuwe tablet is nu uitgelekt in het geruchtencircuit.

We kijken onder andere uit naar de high-end, maar dure Samsung Galaxy Tab S11 en Tab S11 Ultra. Voor mensen met een kleiner budget brengt Samsung echter ook tablets uit in de Tab A-serie. De aankomende Samsung Galaxy Tab A11 is een 8,7-inch tablet die volgens tech-lekker Sudhanshu Ambhore een iets hogere adviesprijs meekrijgt dan zijn voorganger, de Tab A9.

De Samsung Galaxy A9 verscheen in 2023 op de markt voor 179 euro, maar volgens de bron krijgt de Galaxy Tab A11 een vanafprijs mee van 199 euro voor de WiFi-versie met 64GB opslagruimte. Voor 128GB betaal je 239 euro. Samsung brengt ook een 4G versie op de markt voor 229 euro (64GB) of 279 euro (128GB).

Volgens de geruchten lijkt de Galaxy Tab A11 veel op zijn voorganger, met opnieuw een MediaTek Helio G99-processor en 4GB werkgeheugen. De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh en achterop vinden we weer een 8MP hoofdcamera. De selfie-camera krijgt wel een upgrade van 2MP naar 5MP. De Galaxy Tab A11 draait uit de doos op Android 15 en gebruikers kunnen rekenen op zes jaar updates.

