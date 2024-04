Samsung Galaxy S20 FE en Note 20 Ontvangen Voorlopig Toch Wel Maandelijkse Updates

Onlangs schreven wij dat de smartphones in de Samsung Galaxy S20-serie en de Galaxy Note 20 voortaan niet meer maandelijks, maar elk kwartaal een nieuwe update ontvangen. Samsung komt terug op dit besluit, want de Galaxy S20 FE en Galaxy Note 20 (Ultra) ontvangen voorlopig alsnog maandelijks een update.

In een eerder bericht schreven wij dat alle smartphones in de Galaxy S20-serie, de Galaxy Note 20 en de 20 Ultra voortaan elk kwartaal een update ontvangen, inplaats van elke maand. Dit blijkt nu niet helemaal juist, want een dag later werkte Samsung de updatelijst alweer bij. Gebruikers van de Galaxy S20 FE en de Galaxy Note 20 (Ultra), die in 2020 op de markt verschenen, krijgen volgens de nieuwe lijst voorlopig nog gewoon maandelijks een beveiligingsupdate.

De reguliere Galaxy S20, de Galaxy S20+ en de Galaxy S20 Ultra krijgen geen maandelijkse updates meer. Deze apparaten worden voortaan elk kwartaal bijgewerkt. Hetzelfde updateschema zal waarschijnlijk volgend jaar ook gelden voor de Galaxy S20 FE en de Galaxy Note 20 (Ultra).

