Deze Realme-smartphones Ontvangen Android 11-update

We moesten er even op wachten, maar de fabrikant Realme heeft het updateproces van Android 11 op gang gezet. Vijf Realme-smartphones krijgen toegang tot de bèta van Android 11 met de Realme UI 2.0-schil. De bèta was al te downloaden voor de Realme X50 Pro en de Realme 7, maar aan dit rijtje zijn nu drie toestellen toegevoegd.

Gebruikers van de Realme X50 Pro, Realme 6 Pro, Realme 7, Realme X2 Pro en de Realme Narzo 20 Pro kunnen nu deelnemen aan de bèta van Android 11. De nieuwste versie van Android komt samen met de Realme UI 2.0-schil. Deze schil brengt een verbeterde donkere modus en thema-instellingen met zich mee. Ook krijgen gebruikers meer privacy-opties, toegang tot verbeterde notificaties en een snellere interface. In dit artikel heeft Realme alle wijzigingen in Realme UI 2.0 op een rijtje gezet.

Wil je de nieuwe update al proberen, dan kun je de update aanvragen via Realme’s ‘Early Access’-programma. Dit kun je vinden in de instellingen onder ‘Software-update’. Klik op het instellingen-icoontje en vervolgens op ‘Trial version’. Hier selecteer je Realme UI 2.0-update en vul je je gegevens in. We weten nog niet wanneer de stabiele versie van Android 11 uitrolt.

