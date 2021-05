Hands-on Beelden Van Huawei P50 Tonen Opmerkelijke Camera-module

Er zijn weer beelden uitgelekt van de opvolger van de Huawei P40. Het gaat dit keer om hands-on foto’s waarop de Huawei P50 van zowel de voorkant als achterkant duidelijk te zien is. Achterop de smartphone zien we een opmerkelijke camera-module.

Geruchten over de Huawei P50 gaan al geruime tijd rond en met name de opvallend grote camera van de smartphone komt vaak ter sprake. Nu zijn er beelden geplaatst op de Chinese website Weibo door het doorgaans goed geïnformeerde DigitalChatStation.

Volgens de laatste geruchten krijgt de Huawei P50 een 6,3-inch scherm met een ronde uitsparing in de selfie-camera. Achterop vinden we een vierdubbele rear-camera. In de camera-module zien we twee grote cirkels die beide twee lenzen hebben. Een ander opvallend details is de aanwezigheid van het Harmony OS-logo. Dit zou kunnen betekenen dat Huawei definitief afstapt van het Android-besturingssysteem. Het is echter ook mogelijk dat we hier het model voor de Chinese markt zien en dat de internationale variant wel op Android draait.





Huawei zal de Huawei P50 vermoedelijk in mei of juni officieel introduceren.

via [droidapp]