“Samsung Galaxy Z Fold 4 Krijgt Ingebouwde S Pen”

Volgens de eerste geruchten over de Samsung Galaxy Z Fold 4 krijgt de opvouwbare smartphone een aansluiting voor Samsung’s stylus, de S Pen. Voorheen zagen we de ingebouwde S Pen bij de Galaxy Note-serie en meer recentelijk de Galaxy S22 Ultra.

We wisten al dat Samsung van plan was om de S Pen naar andere Galaxy-series te brengen, nadat het bedrijf besloot om een einde te maken aan de Galaxy Note-serie. Zo heeft Samsung onlangs de Galaxy S22 Ultra uitgebracht met een S Pen en lijkt de fabrikant nu van plan te zijn om de S Pen ook naar de vouwbare smartphones te brengen. Volgens het Zuid-Koreaanse medium The Elec wordt de Galaxy Z Fold 4 namelijk voorzien van een ingebouwde S Pen.

De S Pen, die je in de behuizing van de Galaxy Z Fold 4 kunt schuiven, moet volgens bronnen een belangrijk verkoopargument worden. Het scherm van de Galaxy Z Fold 4 is volgens de eerste geruchten net zo groot als die van zijn voorganger, namelijk 7,56-inch. De compactere Galaxy Z Flip 4 zou beschikken over een 6,7-inch vouwbaar scherm en een 1,9-inch extern scherm. De officiële introductie van de nieuwe opvouwbare smartphone is echter nog ver weg. Neem de geruchten daarom nog met een korrel zout.

via [droidapp]