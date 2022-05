Vivo Smartphones Vanaf Juni Verkrijgbaar In Nederland

Consumenten in Nederland kunnen bij de aanschaf van een smartphone terecht bij steeds meer merken. Voornamelijk Chinese merken hebben de afgelopen jaren de sprong gemaakt naar de Nederlandse markt. Vanaf volgende maand komt er weer een nieuwe speler bij. Het merk Vivo zal dan namelijk officieel smartphones uitbrengen in ons land.

Na merken als Xiaomi, OnePlus en Realme kunnen we in juni het merk Vivo aan dit rijtje toevoegen. Dat laat distributeur V2FUTURE BV weten via de website LinkedIn. Vivo is een bekende speler in China en andere Aziatische landen, maar in Nederland is Vivo nog vrij onbekend. Vivo is al actief in Duitsland en Italië en binnenkort liggen de smartphones van de Chinese fabrikant ook in Nederland in de winkel.

Het is nog onduidelijk welke smartphones in Nederland op de markt verschijnen, maar Vivo staat voornamelijk bekend om de goede prijs-kwaliteitverhouding. Vivo heeft dus een hoop voordelige toestellen. Vivo heeft echter ook een aantal high-end smartphones in zijn portfolio, zoals bijvoorbeeld de opvouwbare Vivo X Fold. Deze smartphone gaat de concurrentie aan met de Galaxy Z Fold-serie van Samsung. Vivo laat weten dat het bedrijf verschillende samenwerkingen zal opzetten met de belangrijkste telecomretailers van Nederland. De kans is dus groot dat Vivo het komende jaar een groot aantal smartphones in Nederland op de markt brengt.

