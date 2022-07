Prijs En Specificaties Van OnePlus 10T Uitgelekt Via Amazon-productpagina

Op Amazon UK stond tijdelijk de productpagina van de nog onaangekondigde OnePlus 10T online. Dit ontdekte RootMyGalaxy. Op de productpagina stonden een aantal specificaties samen met een adviesprijs van £799, omgerekend zo’n 930 euro.

Naar verwachting zal Oneplus de OnePlus 10T zeer binnenkort introduceren, maar de meeste details zijn inmiddels al uitgelekt. Volgens de Amazon-productpagina beschikt de OnePlus 10T onder andere over een Snapdragon 8 Gen 1-processor en een 6,7-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een 1080p resolutie. Net als zijn voorganger krijgt de smartphone 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte.

Het lijkt er op dat de OnePlus 10T slechts een kleine upgrade is ten opzichte van de OnePlus 10 Pro. Sterker nog, de OnePlus 10 Pro heeft een hogere (1440p) resolutie, aldus de Amazon-productpagina. Ook qua uiterlijk lijkt de OnePlus 10T op de OnePlus 10. Wel kan de OnePlus 10T volgens eerdere geruchten met maar liefst 150W snelladen. Dit is een stuk sneller dan de 80W snellader van de OnePlus 10 Pro.

Als we de Engelse adviesprijs op Amazon omrekenen naar Euro, komen we uit op zo’n 930 euro, maar de daadwerkelijke adviesprijs zal waarschijnlijk anders uitvallen. 899 euro is een voor de hand liggende adviesprijs.

via [hardware.info]