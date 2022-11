Qualcomm: Samsung Galaxy S23 Krijgt Geen Exynos-soc

Chipfabrikant Qualcomm heeft aangegeven dat Samsung minder of helemaal geen Exynos-socs gaat gebruiken voor de Galaxy S23-serie. Tegelijkertijd zal het aandeel van Snapdragon-socs in de Galaxy S23-serie omhoog gaan ten opzichte van de Galaxy S22-serie.

Wereldwijd beschikt driekwart van de Galaxy S22-smartphones over een Snapdragon-processor. Alleen de Europese modellen maken gebruik van Samsung’s eigen Exynos-soc. Het bericht van Qualcomm doet nu echter vermoeden dat de Europese modellen van de Galaxy S23 dit keer net als in de rest van de wereld gewoon een Snapdragon-soc krijgen. Dit is goed nieuws, want de Snapdragon-socs presteren doorgaans net iets beter dan de Exynos-socs.

“We hebben een nieuwe overeenkomst gesloten met Samsung en breiden het gebruik van Snapdragon-socs uit voor toekomstige dure Galaxy-producten voor over de hele wereld.” We weten dat Qualcomm het in deze statement niet heeft over de vouwbare Galaxy Z-smartphones, omdat deze toestellen wereldwijd al zijn uitgerust met een Snapdragon-soc.

via [tweakers]