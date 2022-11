Samsung Galaxy Tab S8-serie Ontvangt Nu Android 13-update

De Android 13-update is voor steeds meer Samsung-apparaten beschikbaar en deze week is Samsung begonnen met de uitrol van Android 13 voor de tablets in de Galaxy S8-serie. De update komt samen met de One UI 5-schil en brengt verschillende verbeteringen met zich mee.

Android 13 rolde onlangs al uit naar de Galaxy A53, de Galaxy A33, de Galaxy Note 20-serie, de Galaxy S22-serie, de Galaxy S21-serie en de Galaxy S20-serie. Nu rolt dezelfde update ook uit naar de Galaxy Tab S8, de Tab S8+ en de Tab S8 Ultra. De update lijkt als eerste binnen te komen op de 5G-modellen.

Na de installatie van Android 13 en de One UI 5-schil kunnen gebruikers onder andere kiezen uit meer kleuren voor de interface. Ook zijn er meer privacy-opties aanwezig, is de beveiliging beter, heeft de camera-app een update gekregen en kun je apps voortaan gebruiken in verschillende talen. Daarnaast heeft Samsung een “onderhoudsstand” toegevoegd, waarbij gegevens zoals foto’s, berichten en contacten worden afgeschermd wanneer je jouw tablet inlevert voor reparatie.

Je ontvangt een notificatie zodra de Android 13-update klaarstaat voor jouw toestel of je kunt handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

