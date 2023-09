Xiaomi 13T Nu Al Te Zien Op Verschillende Beelden

Xiaomi zal de Xiaomi 13T-serie op 26 september officieel introduceren, maar in het geruchtencircuit is de smartphone al meerdere keren voorbij gekomen. Zo is de Xiaomi 13T nu te zien op verschillende foto’s en in een video.

De beelden zijn gedeeld door tech-lekker Evan Blass en tonen de Xiaomi 13T in de kleuren blauw en zwart. De blauwe uitvoering is aan de achterkant voorzien van vegan leather. De smartphone heeft een vierkante camera-module die is gemaakt in samenwerking met Leica. In deze module vinden we twee grote lenzen en een kleine derde lens. De hoofdcamera heeft volgens de geruchten een 50MP resolutie.

De officiële introductie zal op 26 september plaatsvinden in de Duitse hoofdstad Berlijn. Op dezelfde dag zal Xiaomi ook de Watch 2 Pro introduceren.

