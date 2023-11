Samsung Galaxy A15 Gespot Bij Walmart Voor $139

Samsung heeft de Galaxy A15 nog niet officieel aangekondigd, maar de Amerikaanse winkelketen Walmart heeft de smartphone al wel op zijn website geplaatst. Op de website staat een prijskaartje van $139.

Het is onduidelijk of de prijs van $139 een placeholder is of de daadwerkelijke adviesprijs, want op dit moment kun je de Galaxy A15 niet bestellen. Volgens de specificaties op de productpagina lijkt de Galaxy A15 voor een groot deel op zijn voorganger. Zo heeft de smartphone een 6,5-inch scherm, 4GB werkgeheugen, een 5000mAh accu, een 13MP selfie-camera en een 50MP hoofdlens, aldus Walmart. Ook heeft de productpagina het over een 2,2GHz MediaTek-processor. Vermoedelijk gaat het om een Dimensity 6100 Plus-chipset.

Op het momenteel van schrijven is het nog onduidelijk wanneer de officiële introductie van de Galaxy A15 zal plaatsvinden en vanaf wanneer de smartphone in Nederland verkrijgbaar zal zijn.

via [hardware.info]