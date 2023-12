Renders Tonen Samsung Galaxy A55 Van Alle Kanten

De bekende tech-lekker OnLeaks heeft renders en afmetingen van de Samsung Galaxy A55 gedeeld. We zien dat de smartphone een iets aangepast design krijgt met platte zijkanten.

OnLeaks heeft de onderstaande renders gemaakt in samenwerking met de website MySmartPrice. Qua design komt de Galaxy A55 grotendeels overeen met de Galaxy A54, maar we zien dat Samsung dit keer heeft gekozen voor platte zijkanten. Net als bij zijn voorganger zien we voorop een ronde uitsparing in het scherm voor de selfie-camera en achterop een driedubbele rear-camera. De volume- en aan-/uitknoppen zitten aan de rechterkant en de simtray zit aan de bovenkant.

Volgens de bron heeft de Galaxy A55 afmetingen van 161,1×77,3×8,2mm. Daarmee is de Galaxy A55 iets langer en breder dan de Galaxy A54. Het scherm is 6,5-inch groot en heeft een 120Hz verversingssnelheid. Volgens de geruchten vinden we intern een Exynos 1480-processor en is er ondersteuning voor 25W snelladen. De Galaxy A55 krijgt opnieuw een 50MP hoofdlens.

Een adviesprijs of introductiedatum hebben we nog niet, maar de bron spreekt over een wereldwijde introductie die “binnenkort” zal plaatsvinden. De Galaxy A54 verscheen in maart van dit jaar op de markt voor een adviesprijs van 489 euro.

