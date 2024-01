Xiaomi 13 Pro Ontvangt HyperOS-update

Xiaomi rolt een grote update uit naar de Xiaomi 13 en de Xiaomi 13 Pro. De update werkt de software bij naar HyperOS, dat is gebaseerd op Android 14. HyperOS is de nieuwe Android-schil van Xiaomi die de MIUI-schil op smartphones vervangt.

Xiaomi introduceerde HyperOS in oktober en nu is de fabrikant begonnen met de uitrol van de schil voor de Xiaomi 13 en Xiaomi 13 Pro. HyperOS heeft een vergelijkbare stijl als de MIUI-schil, maar de nieuwe schil brengt ook een aantal veranderingen met zich mee.

Zo zien we bovenin nu een zwarte balk dat veel wegheeft van Apple’s Dynamic Island, waarin bijvoorbeeld informatie staat over aangesloten Bluetooth-apparaten. Ook zijn er nu meer opties beschikbaar waarmee je het vergrendelscherm kunt personaliseren. Daarnaast werkt de update de beveiligingspatch bij naar die van december 2023. Het kan een aantal dagen duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is, want de update rolt in fasen uit. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Xiaomi 13 of Xiaomi 13 Pro.

