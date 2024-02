Deze Zes Samsung-smartphones Ontvangen Nu De Februari-update

Samsung rolt de beveiligingsupdate van februari uit naar verschillende smartphones van de fabrikant. Zo staat de update klaar voor de smartphones in de Galaxy S23-serie, maar ook voor de Galaxy Z Fold 5 en de Galaxy Z Flip 5.

Maak jij gebruik van een Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra of Galaxy S23 FE dan kun je nu de nieuwste beveiligingsupdate downloaden. De update van februari staat ook klaar voor de opvouwbare Galaxy Z Fold 5 en de Galaxy Z Flip 5. De update brengt de patches van Google met zich mee, maar Samsung heeft zelf ook een aantal patches toegevoegd. Na de installatie van de update is de beveiliging van de zes smartphones weer helemaal up-to-date.

Je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone. Updates rollen in fasen uit waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is.

via [droidapp]