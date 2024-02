Samsung Galaxy S20 FE En S21 FE Ontvangen Februari-update

Samsung rolt een nieuwe beveiligingsupdate uit naar de Galaxy S20 FE en de Galaxy S21 FE. De update werkt de beveiligingspatch bij naar die van februari 2024. Hierdoor is de beveiliging van beide smartphones weer helemaal up-to-date.

Ben jij in het bezit van een Galaxy S20 FE of een Galaxy S21 FE, dan is het verstandig om even te controleren of er een nieuwe update klaarstaat om te downloaden. Samsung heeft namelijk de beveiligingspatch van februari 2024 uitgerold. De update brengt enkele tientallen patches met zich mee die beveiligingsrisico’s in het besturingssysteem aanpakken, zodat jij weer wat beter beschermd bent tegen kwaadwillenden.

De update is ongeveer 270MB groot en kan naast beveiligingsverbeteringen ook prestatie- en stabiliteitsverbeteringen met zich meebrengen. Samsung rolt updates in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is.

