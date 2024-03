De Galaxy A55 is de eerste smartphone van Samsung die ondersteuning heeft voor achtergrond-updates. Achtergrond-updates, of “seamless updates”, maakt het een stuk makkelijker om software te installeren.

Google introduceerde “seamless updates” acht jaar geleden, waarmee je updates op een aparte partitie kunt downloaden en installeren wanneer je de smartphone opstart. Dit maakt het mogelijk om eenvoudig terug te gaan naar een vorige versie als er iets mis gaat tijdens de installatie. Ook kun je je smartphone tijdens het installatieproces gewoon blijven gebruiken. Veel fabrikanten maken al langer gebruik van deze feature, maar Samsung deed dat nog niet.

Daar komt nu verandering in, want de Samsung Galaxy A55 heeft nu ondersteuning voor achtergrond-updates. Dit ontdekte onder andere de bron Sammobile. Tot nu toe werden updates altijd op de voorgrond geïnstalleerd, waarbij je de smartphone tijdelijk niet kunt gebruiken. We verwachten dat de ondersteuning voor achtergrond-updates ook op toekomstige Samsung-smartphones aanwezig zal zijn.

via [androidplanet]