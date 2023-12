Samsung Galaxy Z Flip 3 en Fold 3 Ontvangen Android 14-update

Goed nieuws voor mensen met een Galaxy Z Flip 3 of Galaxy Fold 3. Samsung is namelijk begonnen met de uitrol van Android 14 voor beide opvouwbare smartphones. De update brengt verschillende nieuwe functies met zich mee.

De twee opvouwbare smartphones die Samsung twee jaar geleden heeft uitgebracht, worden nu bijgewerkt naar Android 14. De update komt samen met de One UI 6-schil en de beveiligingspatch van december 2023. Hierdoor kunnen gebruikers profiteren van de nieuwste functies en een up-to-date beveiliging.

Android 14 en de One UI 6-schil brengen onder andere een vernieuwende interface met zich mee. Deze interface maakt gebruik van een nieuwe lettertype, een vernieuwde quick panel met snelle instellingen en een uitgebreider vergrendelscherm. Ook heeft de weer-widget een update ontvangen en zijn er meer privacy-functies aanwezig.

De Android 14 (One UI 6)-update rolt in fasen uit waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Galaxy Z Flip 3 en Fold 3.

via [droidapp]