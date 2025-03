Specificaties Van High-end Poco F7 Ultra Uitgelekt

Poco, een dochtermerk van Xiaomi, is van plan om binnenkort een nieuwe smartphone op de markt te brengen. Het gaat om de high-end Poco F7 Ultra, waarvan nu een groot aantal specificaties zijn uitgelekt.

Het is nog onduidelijk wanneer de officiële introductie van de Poco F7 Ultra zal plaatsvinden. Aangezien de smartphone inmiddels is opgedoken bij een keuringsinstantie gaan we ervan uit dat we niet meer heel lang hoeven te wachten. In het geruchtencircuit zijn al de nodige specificaties uitgelekt, waaruit we kunnen opmaken dat het om een high-end smartphone gaat.

De Poco F7 Ultra beschikt volgens de geruchten over een 6,67-inch OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een resolutie van 3200 x 1440 pixels en een piekhelderheid van 3200 nits. Intern vinden we een Qualcomm Snapdragon 8 Elite-processor, 12GB of 16GB werkgeheugen, 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte, een 6000 mAh accu met ondersteuning voor 120W bekabeld laden en 50W draadloos laden, een 20MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 32MP groothoeklens en een 50MP met 2,5x optische zoom en OIS.

De Poco F7 Ultra zou een rebranding zijn van de Xiaomi Redmi K80 Pro. De Redmi K80 Pro is tot nu toe alleen in China verkrijgbaar, maar de Poco F7 Ultra zal wel in Europa op de markt verschijnen. We verwachten dat de officiële introductie binnen een aantal maanden zal plaatsvinden. De Poco F6 verscheen namelijk in mei op de markt.

via [droidapp]