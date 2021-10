Deze OnePlus-smartphones Krijgen Update Naar Android 12

Google heeft deze week Android 12 officieel aangekondigd en nu is het wachten op de eerste Android 12-updates. OnePlus heeft alvast laten weten welke smartphones van het bedrijf een update naar Android 12 krijgen.

Android 12 brengt een hoop verbeteringen met zich mee. Je kunt in dit artikel lezen wat de voornaamste wijzigingen en toevoegingen zijn, maar de nieuwste versie van het besturingssysteem bevat onder andere een nieuw Material You-design en meer privacyopties. Gebruikers van Pixel-smartphones kunnen de update over een aantal weken al verwachten, maar smartphones van andere merken krijgen later dit jaar ook een Android 12-update. De fabrikant OnePlus heeft nog geen datum gegeven, maar wel bekendgemaakt welke smartphones van het merk Android 12 krijgen.

Mensen met een OnePlus 7 of nieuwer krijgen allemaal een Android 12-update. Ook de gebruikers van een aantal Nord-smartphones kunnen de update verwachten. Hieronder staat de volledige lijst van OnePlus-smartphones die een update naar Android 12 krijgen.

– OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro

– OnePlus 8T

– OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro

– OnePlus 7T en OnePlus 7T Pro

– OnePlus 7 en OnePlus 7 Pro

– OnePlus Nord 2

– OnePlus Nord CE

– OnePlus Nord (eerste generatie)

We weten nog niet wanneer OnePlus de eerste Android 12-update zal uitrollen, maar we vermoeden dat we nog wel een aantal maanden geduld moeten hebben.

via [androidplanet]