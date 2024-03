Samsung Heeft Vertrouwen In Galaxy Ring En Maakt 400.000 Stuks

Samsung brengt dit jaar de Galaxy Ring op de markt als alternatief of uitbreiding van de fitnesstracker of smartwatch. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft duidelijk vertrouwen in het product, want er worden maar liefst 400.000 exemplaren geproduceerd.

Dit schrijft de Zuid-Koreaanse bron The Elec. Samsung zal in mei beginnen met de productie, waarna de Galaxy Ring in de zomer op de markt verschijnt. Mocht het nodig zijn dan kan Samsung bij een grote vraag naar het product snel meer exemplaren produceren.

Mogelijk beschikt de Samsung Ring bij de lancering nog niet over alle functies. Samsung zou namelijk meer tijd nodig hebben om certificatie te krijgen voor onder andere het maken van een hartfilmpje en bloeddrukmeting. Dus deze opties worden waarschijnlijk in een latere update toegevoegd.

Samsung heeft eerder al bekendgemaakt dat de Galaxy Ring in negen verschillende maten en drie verschillende kleuren (goud, zilver en zwart) zal worden uitgebracht. De accu van de slimme ring zou ongeveer 9 dagen mee moeten gaan.

via [bright]