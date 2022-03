Introductie ​OnePlus 10 Pro Vandaag Hier Live Te Volgen

OnePlus heeft vandaag een presentatie ingepland voor de Europese introductie van de OnePlus 10 Pro, de nieuwste vlaggenschip-smartphone van de fabrikant. De presentatie is live te volgen via een livestream op YouTube.

De OnePlus 10 Pro is eerder dit jaar al aangekondigd voor de Chinese markt, maar in Europa moesten we nog even geduld hebben. Vandaag om 16:00 Nederlandse tijd zal eindelijk de Europese lancering plaatsvinden en de introductie is live te volgen via de onderstaande YouTube-stream. De OnePlus 10 Pro zal net zoveel gaan kosten als zijn voorganger, namelijk 899 euro.

Voor veel verrassingen komen we niet te staan, want dankzij de Chinese lancering weten we al over welke specificaties de OnePlus 10 Pro beschikt. Na de officiële introductie zullen wij alle details nog even voor jullie in een artikel zetten.