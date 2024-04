“Nothing Brengt Dit Jaar Nog Twee Smartphones Uit”

Nothing heeft onlangs de voordelige Phone (2a) geïntroduceerd, maar volgens de laatste geruchten is Nothing van plan om dit jaar nog meer smartphones op de markt te brengen. Het zou gaan om een nieuwe vlaggenschip-smartphone en een variant van de Nothing Phone (2a).

Vorige maand introduceerde Nothing een voordeligere variant van de Nothing Phone (2), onder de naam Phone (2a). In totaal heeft Nothing nu drie smartphones in zijn portfolio, maar volgens tech-insider Dylan Roussel wil de fabrikant daar dit jaar nog twee smartphones aan toevoegen. Hij heeft namelijk codenamen van twee nieuwe Nothing-smartphones ontdekt.

Een van de nieuwe smartphones is een variant van de huidige Nothing Phone (2a). Details over de smartphone hebben we nog niet, maar volgens Android Authority kan het gaan om een ‘community-versie‘ van Phone (2a). De tweede smartphone is de opvolger van de Nothing Phone (2), die uiteraard de naam Nothing Phone (3) meekrijgt. Ook over de Phone (3) weten we nog weinig, maar dat is niet zo gek aangezien de lancering van deze smartphone nog ver weg is. De Nothing Phone (2) werd vorig jaar namelijk in juli gepresenteerd en de kans is groot dat Nothing de Phone (3) dit jaar rond dezelfde tijd zal introduceren.

via [androidplanet]