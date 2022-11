Vivo Introduceert X90-serie Met Snapdragon 8 Gen 2-processor

De Chinese fabrikant Vivo heeft drie nieuwe high-end smartphones aangekondigd. Het gaat om de Vivo X90, de Vivo X90 Pro en de Vivo X90 Pro+. De Pro+ beschikt over de nieuwe Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-processor en de andere twee modellen maken gebruik van de nieuwe MediaTek Dimensity 9200-processor.

Qualcomm en MediaTek hebben deze maand hun nieuwste high-end chipsets aangekondigd en Vivo heeft nu de eerste smartphones gepresenteerd die gebruikmaken van deze chipsets. De X90 Pro+ is de krachtigste smartphone in de X90-serie en beschikt over een 6,78-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een resolutie van 3200 x 1440 pixels, een Snapdragon 8 Gen 2-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte en een 4700mAh accu met ondersteuning voor 80W bekabeld laden en 50W draadloos laden.

Achterop vinden we een vierdubbele camera met een 50MP 1-inch Sony IMX989 hoofdlens, een 64MP telelens met 3.5x optische zoom, een 50MP telelens en een 48MP ultragroothoeklens. Voorop zit een 32MP selfie-camera.

De Vivo X90 Pro komt grotendeels overeen met de X90 Pro+. Zo is het scherm even groot en heeft het scherm dezelfde verversingssnelheid, maar is de resolutie met 2800 x 1260 pixels wel wat lager. Ook heeft de X90 Pro dezelfde camera-setup. Wel anders is de MediaTek Dimensity 9200-processor en de 4870mAh accu met ondersteuning voor 120W bekabeld laden en 50W draadloos laden. Consumenten kunnen kiezen tussen 8GB en 12GB werkgeheugen en 256GB en 512GB opslagruimte.

De reguliere Vivo X90 is het voordeligste smartphone in de nieuwe serie. De X90 heeft hetzelfde scherm en processor als de X90 Pro, maar wel een andere camera-setup. Achterop vinden we namelijk een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 12MP telelens en een 12MP ultragroothoeklens. De accu heeft een capaciteit van 4810mAh en kan met 120W snelladen. Ondersteuning voor draadloos laden ontbreekt. Consumenten kunnen kiezen uit 8GB of 12GB werkgeheugen en 128GB, 256GB en 512GB opslagruimte.

De reguliere Vivo X90 kost omgerekend zo’n 500 euro. Voor de X90 Pro ben je minimaal 680 euro kwijt en voor de X90 Pro+ mag je minstens 880 euro op tafel leggen. Het is onduidelijk of de smartphones ook in Nederland op de markt verschijnen, maar Vivo besloot onlangs om de activiteiten op de Nederlandse markt te pauzeren.

via [tweakers]