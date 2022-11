Samsung Galaxy A12 Is Wereldwijd Het Populairste Android-apparaat

Volgens advertentiebedrijf AppBrain, dat data verzamelt van apparaten waarop zijn sdk draait, is de budget-smartphone Samsung Galaxy A12 wereldwijd het populairste Android-apparaat. Ook de Galaxy A10s is erg populair. In Nederland en België zijn juist de wat duurdere mid-range Samsung-smartphones het populairst.

AppBrain schrijft dat de Galaxy A12 volgens hun verzamelde data wereldwijd het meest gebruikte apparaat met Android is. De Amazon Fire TV Stick staat op de tweede plek, gevolgd door de Galaxy A21S en de A10S. In de top 10 staan maar liefst 6 Samsung-smartphones. De overige 4 smartphones zijn de Amazon-stick, de Xiaomi Redmi 9a, de Xiaomi Redmi Note 8 en de Vivo Y11.

In Nederland en België bestaat vrijwel de hele top 10 uit Samsung-smartphones, maar dit zijn wat duurdere modellen. In beide landen is de Galaxy A52s het populairst. In België staan de Galaxy A51 en Galaxy A12 op de tweede en derde plek, terwijl in Nederland de Galaxy S21 en Galaxy A51 de top 3 compleet maken. Ook de oudere Galaxy S9 en S8 uit 2018 en 2017 staan in Nederland nog in de top 10.

via [tweakers]