“Samsung Galaxy S24 Ultra Kan Met 65W Snelladen”

Volgens de laatste geruchten kan de Samsung Galaxy S24 Ultra een stuk sneller opladen dan zijn voorganger. De huidige Galaxy S23 kan met maximaal 25W snelladen, wat vrij traag is in vergelijking met de vlaggenschip-smartphones van merken als Xiaomi, OnePlus en Motorola.

De Samsung Galaxy S23 en de toestellen in de Galaxy A-serie laden op met een maximale snelheid van 25 Watt. Voor de meeste mensen is dit snel genoeg, omdat ze hun smartphone bijvoorbeeld tijdens het slapen aan de lader hangen of regelmatig toegang hebben tot een oplader. Heb je slechts 10 minuten de tijd om jouw smartphone op te laden, dan zal de accu voor slechts een klein gedeelte worden opgeladen. Dit kan vervelend zijn als je lang de deur uit moet. De S23 Plus en S23 Ultra kunnen overigens met maximaal 45 Watt snelladen, maar ook dit is in vergelijking met de concurrentie nog niet heel snel.

Volgens de bronnen Sammobile en RGcloudS zal de aankomende Galaxy S24 Ultra echter sneller kunnen opladen dan zijn voorganger. De bronnen spreken over ondersteuning voor 65W snelladen. Of het alleen om de Ultra-uitvoering gaat of om alle toestellen in de Galaxy S24-serie is nog onduidelijk. De officiële introductie van de Samsung Galaxy S24-serie zal pas begin volgend jaar plaatsvinden, dus neem de geruchten voorlopig nog even met een flinke korrel zout.

via [androidplanet]