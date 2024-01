Google Pixel 8 (Pro) Komt In Kleur Mintgroen

Google heeft een teaser gedeeld voor de komst van een nieuwe kleur voor de Pixel 8 en 8 Pro. Het lijkt te gaan om de kleur mintgroen die vanaf 25 januari verkrijgbaar is.

Consumenten die een Pixel 8 (Pro) willen kopen kunnen momenteel kiezen uit de kleuren Obsidian, Hazel, Rose, Bay en Porcelain. Binnenkort komt daar nog een andere kleur bij, namelijk Mint. Dit blijkt uit een aftelklok in de Google Store, met daarbij de tekst ‘minty fresh’.

De teaser laat maakt duidelijk dat het om iets nieuws gaat voor de Pixel, maar Google heeft verder geen details gegeven. De kans is groot dat het om een mintgroene behuizing voor de Pixel 8 (Pro) gaat, die dezelfde kleur heeft als de tekst op de bovenstaande afbeelding. Hoe denken jullie over deze kleur? Kopen, of zijn de huidige kleuren mooier?

via [AW]